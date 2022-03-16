«Макларен» раскрасил колёсные колпаки в цвета браузера Chrome

«Макларен» объявил о начале многолетнего сотрудничества с компанией Google в качестве нового официального партнёра команды McLaren Formula 1 Team и команды McLaren MX Extreme E Team с 2022 года.
Брендинг Chrome будет размещён на крышке двигателя и колпаках колёс болидов MCL36 Формулы-1, а также на шлемах и гоночных костюмах пилотов Ландо Норриса и Даниэля Риккардо начиная с сезона Формулы-1 2022 года.
«Мы очень рады и гордимся тем, что принимаем Google в семью McLaren Racing. Google является мировым лидером в области технологий и новатором в объединении людей по всему миру. Благодаря интеграции таких платформ, как Android и Chrome, в нашу деятельность наша команда получит больше поддержки, чтобы сосредоточиться на достижении высоких результатов. Мы с нетерпением ждём захватывающего партнёрства, которое охватит Формулу 1 и Extreme E», — сказал Зак Браун, генеральный директор команды.
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