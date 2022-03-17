Петров определил самую быструю команду на предсезонных тестах в Бахрейне

Знаменитый российский гонщик Виталий Петров высказался по поводу итогов предсезонных тестов в Бахрейне.
«Кто был самым быстрым на тестах? По мне, это «Ред Булл». Об остальных сложно говорить. Про тот же «Хаас», потому что неизвестно, по какой программе кто проехал и сколько топлива у каждой машины было. Поэтому однозначно здесь сказать, где находится тот же «Мерседес», нельзя. Можно, например, скрывать свою скорость на тестах, а потом уже показать её сполна на квалификациях и в гонке. В немецкой команде уже начинают говорить о том, что они сталкиваются с некими проблемами», — приводит слова Петрова телеграм-канал «Русские Парни из F1».
Петров провёл в Формуле-1 три сезона (2010-2012). Лучшим результатом стало 10-е место по итогам сезона-2011. Тогда он принёс «Лотусу» 37 очков.
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