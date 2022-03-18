Хэмилтон не надеется на решение проблем с машиной в ближайшее время

Семикратный чемпион мира, британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о проблемах с новой машиной немецкой команды.



«В прошлом году у нас были небольшие проблемы с машиной, но в сравнении с этим годом они действительно были меньше. В этом году мы столкнулись с гораздо более серьёзными проблемами, и всё, что мы делаем для их устранения, сейчас ничего не меняет. Похоже, нам нужно долгосрочное решение, так что мы не можем исправить ситуацию в краткосрочной перспективе», — приводит слова Льюиса Хэмилтона GPFans.



По итогам второй тренировки Гран-при Бахрейна Хэмилтон занял девятое место, его партнёр по команде Джордж Расселл стал четвёртым. Первую позицию занял пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

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