Магнуссен рассказал, что его больше всего ободрило в пятничных результатах «Хааса»
Поделиться
Гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен поделился своими впечатлениями от пятничных тренировок Гран-при Бахрейна. Во второй практике Магнуссен, заменивший в команде Никиту Мазепина, показал 10-й результат.
«Ощущения от машины вновь были хорошими весь день, как и на прошлой неделе. На первой практике мы больше концентрировались на работе над настройками и ощущениями от болида, не пытаясь проехать быстрые круги. Во второй практике мы уже провели симуляцию квалификации, пусть и не атакуя по максимуму. И в тайминге всё смотрелось неплохо. Но я думаю, что больше всего меня ободрили длинные серии кругов. Они были такими стабильными, время на круге было действительно сильным, и я невероятно восхищён», — приводит слова Магнуссена пресс-служба «Хааса».
Комментарии
- 19 марта 2022
-
01:04
-
00:58
-
00:47
-
00:15
- 18 марта 2022
-
23:59
-
23:54
-
23:50
-
23:48
-
23:44
-
23:36
-
23:31
-
23:27
-
22:58
-
21:48
-
20:46
-
20:28
-
19:01
-
18:54
-
17:12
-
16:37
-
16:02
-
14:47
-
14:32
-
13:40
-
12:37
-
11:55
-
11:23
-
10:45
-
09:32
-
00:58
-
00:08
- 17 марта 2022
-
22:58
-
21:48
-
20:48
-
20:41
Партнерский контент