Магнуссен рассказал, что его больше всего ободрило в пятничных результатах «Хааса»

Гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен поделился своими впечатлениями от пятничных тренировок Гран-при Бахрейна. Во второй практике Магнуссен, заменивший в команде Никиту Мазепина, показал 10-й результат.



«Ощущения от машины вновь были хорошими весь день, как и на прошлой неделе. На первой практике мы больше концентрировались на работе над настройками и ощущениями от болида, не пытаясь проехать быстрые круги. Во второй практике мы уже провели симуляцию квалификации, пусть и не атакуя по максимуму. И в тайминге всё смотрелось неплохо. Но я думаю, что больше всего меня ободрили длинные серии кругов. Они были такими стабильными, время на круге было действительно сильным, и я невероятно восхищён», — приводит слова Магнуссена пресс-служба «Хааса».