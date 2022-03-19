Леклер выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна, Ферстаппен — второй, Хэмилтон — пятый

Пилот «Феррари» Шарль Леклер одержал победу в квалификации Гран-при Бахрейна. Второе место по итогам заезда занял действующий чемпион мира, гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третьим стал напарник Леклера Карлос Сайнс.



Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон по итогам квалификации стал пятым, его напарник Джордж Расселл — девятым.



Формула-1. Гран-при Бахрейна. Квалификация



1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.30,558.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,123.

3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,129.

4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,363.

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,680.

6. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,002.

7. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,250.

8. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,637.

9. Джордж Расселл («Мерседес») +1,658.

10. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,780.



Не прошли в третий сегмент:



11. Эстебан Окон («Альпин») — 1.31,782.

12. Мик Шумахер («Хаас») — 1.31,998.

13. Ландо Норрис («Макларен») — 1.32,008.

14. Александер Албон («Уильямс») — 1.32,664.

15. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1.33,543.



Не прошли во второй сегмент:



16. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1.32,750.

17. Нико Хюлькенберг («Астон Мартин») — 1.32,777.

18. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1.32,945.

19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.33,032.

20. Николас Латифи («Уильямс») — 1.33,634.