«Это сумасшествие». Магнуссен — о седьмом месте в квалификации Гран-при Бахрейна

Гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен прокомментировал седьмой результат в квалификации Гран-при Бахрейна.



«Это сумасшествие. Это всё, на что мы только могли надеяться, у меня просто нет слов. Последняя пара недель была невероятной. Прийти сюда, изучить машину, увидеть, что, вероятно, она весьма хороша. После этого я с нетерпением ждал квалификацию, чтобы увидеть по-настоящему, насколько хорош болид — и в итоге я выяснил, что он очень хорош!



Я прошёл в третий сегмент на одном комплекте шин. Думаю, я был четвёртым или вроде того, когда закончились первые попытки, а в итоге оказался седьмым. Затем у нас возникла маленькая проблема, и потребовалось время на её устранение, так что в третьем сегменте у нас снова была лишь одна попытка, но мы всё равно сумели стать седьмыми. Это просто здорово, и я не могу дождаться старта», — приводит слова Магнуссена пресс-служба «Хааса».