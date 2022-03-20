Магнуссен — о пятом месте: мог почти всю гонку видеть впереди «Мерседес»

Датский гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен прокомментировал финиш на пятом месте в гонке Гран-при Бахрейна Формулы-1 после старта с седьмой позиции.



«Я получил большое удовольствие. Так хорошо вернуться на такое место. Огромное спасибо команде за то, что так подготовила машину. Наш болид был сильнейшим в средней группе, и я по факту мог почти всю гонку видеть впереди «Мерседес». Я знаю, что в конце был сейфти-кар, что несколько помогло, но всё равно в прошлом была совсем другая история.



Моя шея окоченела, но всё было лучше, чем я думал. Я беспокоился, что могу сильнее устать, но когда ты занимаешь хорошую позицию, то получаешь дополнительную энергию, так что я был в порядке», — приводит слова Магнуссена Racingnews365.