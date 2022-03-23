«История не должна уходить от реальности». Ф-1 обсудит детали сериала Drive To Survive

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали рассказал, что руководство чемпионата обсудит с Netflix детали сериала Drive To Survive.

«Без сомнения, проект Netflix имел очень успешный эффект. Для того чтобы зажечь интерес новой аудитории, был использован приём, который сосредоточен на драматизации истории. Это возможность, но я думаю, что её нужно понять. Мы говорили об этом в эти выходные в Бахрейне на встрече с командами.

Если пилот отказывается участвовать, потому что его выставляют не в лучшем свете, необходим диалог. Нужно обсуждать это и понимать, как включать гонщиков в формат сериала и не заставлять их чувствовать себя некомфортно. Мы также поговорим с Netflix, потому что необходимо, чтобы история не уходила от реальности, иначе она перестанет соответствовать действительности. Мы должны убедиться, что проект, который вызвал такой исключительный интерес, не будет искажать образ и смысл спорта, с которым мы живём каждый день», — приводит слова Доменикали Autosport.