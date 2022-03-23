Магнуссен рассказал об ощущениях от управления новым болидом «Хааса»

Датский гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен высказался по поводу нового болида команды после первого этапа Гран-при Формулы-1, который проходил в Бахрейне.

Напомним, для датчанина эта гонка стала первой с 2020 года. В ней он занял седьмое место. Победу одержал пилот «Феррари» Шарль Леклер.

«Мы многому научились в этот уик-энд, но на данный момент всё ещё трудно сказать что-либо о сильных и слабых сторонах нашей машины.

За рулём не чувствуется, что у неё есть какие-то серьёзные недостатки, она сбалансирована на разных скоростях, но трудно сказать, сбалансированы ли другие машины ещё лучше, чем наша, или у них ещё больше сцепления с трассой», — приводит слова Магнуссена Motorsport Week.

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