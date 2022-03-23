Магнуссен рассказал об ощущениях от управления новым болидом «Хааса»

Датский гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен высказался по поводу нового болида команды после первого этапа Гран-при Формулы-1, который проходил в Бахрейне.
Напомним, для датчанина эта гонка стала первой с 2020 года. В ней он занял седьмое место. Победу одержал пилот «Феррари» Шарль Леклер.
«Мы многому научились в этот уик-энд, но на данный момент всё ещё трудно сказать что-либо о сильных и слабых сторонах нашей машины.
За рулём не чувствуется, что у неё есть какие-то серьёзные недостатки, она сбалансирована на разных скоростях, но трудно сказать, сбалансированы ли другие машины ещё лучше, чем наша, или у них ещё больше сцепления с трассой», — приводит слова Магнуссена Motorsport Week.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 23 марта 2022
-
20:39
-
19:37
-
18:33
-
17:46
-
16:17
-
15:12
-
14:09
-
13:09
-
11:57
-
11:20
-
10:19
-
09:46
-
00:47
- 22 марта 2022
-
23:09
-
22:07
-
21:15
-
20:09
-
18:43
-
17:37
-
16:19
-
15:29
-
14:21
-
12:52
-
11:44
-
10:54
-
09:57
-
00:42
- 21 марта 2022
-
23:55
-
22:43
-
21:57
-
20:45
-
19:49
-
18:59
-
17:50
-
16:50