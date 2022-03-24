Штайнер сомневается, что с Мазепиным в команде «Хаас» мог бы стать пятым в Бахрейне

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер считает, что команде было бы сложно успешно выступить на Гран-при Бахрейна, если бы за коллектив выступали Никита Мазепин и Мик Шумахер. Напомним, Кевин Магнуссен, заменивший в команде Мазепина, стал по итогам гонки пятым.



«Останемся ли мы третьими в Кубке конструкторов? Кто знает. Конечно, возвращение Кевина Магнуссена показало, что это возможно. Но, думаю, показать такой результат было бы очень сложно, если бы Никита Мазепин и Мик Шумахер оставались вдвоём в команде.



Мы сделаем всё, что получится, всё возможное. Я не преувеличиваю ожидания. Думаю, что многие ожидали, что мы будем последними. Конечно, никто не ожидал того, что мы сделали, но нет никакого безумия. Мы же не выиграли гонку», — приводит слова Гюнтера Штайнера GPFans.

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