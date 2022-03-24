Штайнер сомневается, что с Мазепиным в команде «Хаас» мог бы стать пятым в Бахрейне

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер считает, что команде было бы сложно успешно выступить на Гран-при Бахрейна, если бы за коллектив выступали Никита Мазепин и Мик Шумахер. Напомним, Кевин Магнуссен, заменивший в команде Мазепина, стал по итогам гонки пятым.
«Останемся ли мы третьими в Кубке конструкторов? Кто знает. Конечно, возвращение Кевина Магнуссена показало, что это возможно. Но, думаю, показать такой результат было бы очень сложно, если бы Никита Мазепин и Мик Шумахер оставались вдвоём в команде.
Мы сделаем всё, что получится, всё возможное. Я не преувеличиваю ожидания. Думаю, что многие ожидали, что мы будем последними. Конечно, никто не ожидал того, что мы сделали, но нет никакого безумия. Мы же не выиграли гонку», — приводит слова Гюнтера Штайнера GPFans.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 24 марта 2022
-
19:53
-
18:56
-
17:33
-
17:23
-
16:38
-
15:53
-
14:44
-
13:52
-
12:54
-
10:57
-
09:47
-
00:22
-
00:00
- 23 марта 2022
-
22:55
-
21:57
-
20:39
-
19:37
-
18:33
-
17:46
-
16:17
-
15:12
-
14:09
-
13:09
-
11:57
-
11:20
-
10:19
-
09:46
-
00:47
- 22 марта 2022
-
23:09
-
22:07
-
21:15
-
20:09
-
18:43
-
17:37
-
16:19