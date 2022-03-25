Мик Шумахер прокомментировал своё отставание от Магнуссена

Немецкий пилот «Хааса» Мик Шумахер высказался о своём отставании от напарника, датчанина Кевина Магнуссена на первом этапе сезона-2022 Формулы-1 — Гран-при Бахрейна.



«Не думаю, что стоит сильно принимать во внимание первую гонку сезона. До квалификации я был практически на том же уровне, что и Магнуссен.



Кевин чрезвычайно открыт как партнёр по команде. Мы много обмениваемся информацией и стараемся работать на пользу друг другу», — приводит слова Мика Шумахера Motorsport-Magazin.



Напомним, по итогам Гран-при Бахрейна Мик Шумахер финишировал на 11-й позиции, в то время как его напарник Кевин Магнуссен пришёл к финишу пятым, набрав 10 очков.

Магнуссен заменил в составе команды уволенного перед стартом сезона Никиту Мазепина.

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