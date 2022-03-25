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Другович выиграл квалификацию Формулы-2 в Джидде, Хаугер — 11-й

Другович выиграл квалификацию Формулы-2 в Джидде, Хаугер — 11-й
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Бразильский гонщик команды «МП Моторспорт» Фелипе Другович стал победителем квалификации второго этапа чемпионата Формулы-2 сезона-2022 в Саудовской Аравии. Второе место по итогам квалификации завоевал гонщик «Трайдента» Рихард Версхор, третьим стал пилот «Виртуози Рейсинг» Джек Дуэн.

Лучшим из гонщиков «Премы» стал Деннис Хаугер, занявший 11-ю позицию. Джехан Дарувала по итогам квалификации стал 15-м.

Формула-2. Саудовская Аравия. Квалификация

1. Фелипе Другович («МП Моторспорт») — 1.40.422.
2. Рихард Версхор («Трайдент») +0,2.
3. Джек Дуэн («Виртуози Рейсинг») +0,6.
4. Маркус Армстронг («Хайтек») +0,6.
5. Ральф Бошунг («Кампос») +0,6.
6. Лиам Лоусон («Карлин») +0,7.
7. Аюму Иваса («ДАМС») +0,7.
8. Калан Уильямс («Трайдент») +1,0.
9. Юри Випс («Хайтек») +1,1.
10. Джейк Хьюз («Ван Амерсфорт Рейсинг») +1,1.
11. Деннис Хаугер («Према») +1,2
15. Джехан Дарувала («Према») +1,7.

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