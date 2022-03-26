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Хэмилтон не исключил, что стартует с пит-лейна после провала в квалификации

Хэмилтон не исключил, что стартует с пит-лейна после провала в квалификации
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Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал 16-й результат в квалификации Гран-при Саудовской Аравии. При этом его напарник Джордж Расселл пробился в третий сегмент.

«Без сомнений, что-то не так. Не знаю, что, так что не могу комментировать. У меня не было сцепления сзади. Не знаю, какие настройки были у Джорджа. В третьей практике ощущения от машины были хорошими, и я внёс пару уточнений. Но у меня не было сцепления в задней части машины, её так сильно возило.

Никогда всё не было так плохо. Вероятно, гонка получится так себе. Возможно, я стартую с пит-лейна и снова поменяю настройки машины, чтобы удостовериться, что она не будет управляться так, как сейчас.

Просто извиняюсь перед командой. Все так упорно работали, а я в квалификации не принёс им результат», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.

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