Сайнс объяснил, почему проехал быстрейший круг на использованных шинах

Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал третий результат в квалификации Гран-при Саудовской Аравии.



«Круг, принесший мне третье место, был весьма хорошим. Он был на использованных шинах, потому что, по какой-то причине, в этот уик-энд у меня лучшие ощущения от использованных покрышек. Мне очень трудно справляться с новыми шинами, и когда я перешёл на свежий комплект в конце третьего сегмента, то у машины не было сцепления сзади и у меня были проблемы. Ну а для использованных шин — неплохой результат. Но Чеко и Шарль немного меня обошли.



Гонка обещает стать захватывающей. Перемешаны все четыре машины «Феррари» и «Ред Булл», так что, думаю, мы сыграем друг с другом — в плане стратегий и обгонов», — приводит слова Сайнса Racingnews365.