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Магнуссен считает, что мог стать пятым, если бы не «сломавшаяся» шея

Магнуссен считает, что мог стать пятым, если бы не «сломавшаяся» шея
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Гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен, ставший 10-м в квалификации Гран-при Саудовской Аравии, рассказал о своих проблемах со здоровьем.

«Я слышал, что Мик не получил травм, что хорошо и просто невероятно, когда ты видишь такую аварию, как у него. Уровень безопасности впечатляет, раз при такой аварии можно не пострадать. Думаю, у Мика была отличная квалификация до этого момента, он шёл на хороший результат.

Мы должны быть довольны проходом в третий сегмент, но машина заслуживала большего, чем 10-е место: я не выжал из неё максимум. Если честно, моя шея в третьем сегменте полностью «сломалась»: внезапно её прихватило, и я не мог держать голову. Я не пилотировал хорошо. Думаю, возможно, машина позволяла занять пятое место. До пятой позиции всего полсекунды, а мой лучший круг в третьем сегменте был на использованных шинах — и сам круг не был отличным. Так что команда позволяла стать пятым, но я этого не добился», — приводит слова Магнуссена пресс-служба «Хааса».

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