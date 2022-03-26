«Абсолютно неприемлемо». Вольф высказался о темпе «Мерседеса» после 16-го места Хэмилтона

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал 16-й результат Льюиса Хэмилтона на фоне шестой позиции Джорджа Расселла в квалификации Гран-при Саудовской Аравии.



«Мне нравится конкуренция. У нас была сильная восьмилетняя серия, а сейчас всё немного напоминает 2013-й, когда у нас просто не было скорости «Ред Булл» и, возможно, «Феррари». Мы продолжали сражаться. И нам нужно сражаться сейчас.



То, где мы находимся в плане скорости, абсолютно неприемлемо. Мы третьи, а иногда даже и не так — например, как сегодня. Для нас не вариант — оставаться там, где мы сейчас.



Вы могли видеть разницу в скорости между Льюисом и Джорджем, хотя изменения в настройках не были огромными. Однако они оказались достаточно серьёзными, чтобы повлечь такие изменения для производительности машины — от вылета в первом сегменте до солидного выступления в третьем. Вот почему нашу машину так трудно настроить.



У нас было заднее антикрыло с более низким лобовым сопротивлением, мы убрали закрылки Гёрни, но этого оказалось недостаточно, чтобы убрать дополнительное лобовое сопротивление. Но это не единственная наша проблема. На нашей машине много деталей, которые не работают. Мы этого не понимаем. Мы ожидаем от машины не такого», — приводит слова Вольфа Motorsport Week.