В «Хаасе» объяснили, почему Мик Шумахер не примет участия в гонке ГП Саудовской Аравии

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер объяснил, почему команда приняла решение не допускать пилота Мика Шумахера к гонке Гран-при Саудовской Аравии. Напомним, за четыре минуты до конца второго сегмента квалификации Мик потерял управление болидом и разбил автомобиль, ударившись о барьер правой частью болида.



«Можно работать всю ночь, а затем обнаружить, что что-то было упущено в спешке. В таком случае можно приехать в Австралию и недосчитаться какой-то детали. Уик-энд в теории может складываться успешнее. Так что необходимости во что бы то ни стало отремонтировать машину к воскресенью не было. К тому же, стартуя с пит-лейна, едва ли бы мы смогли бороться за очки, учитывая большое количество хороших команд. В общем, наше неучастие в гонке в Саудовской Аравии гарантирует готовность к Мельбурну», — приводит слова Штайнера Motorsport.

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