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В «Альфа Ромео» объяснили, почему Чжоу неправильно отбыл штраф и получил новый

В «Альфа Ромео» объяснили, почему Чжоу неправильно отбыл штраф и получил новый
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Главный гоночный инженер «Альфа Ромео» Хеви Пухолар рассказал, что привело к тому, что китайский пилот команды Гуаньюй Чжоу получил второй штраф в ходе гонки Гран-при Саудовской Аравии. Китаец получил пятисекундное наказание за срез трассы при обгоне Александера Албона, и на пит-стопе механики первые пять секунд действительно не приступали к смене колёс, однако механик с передним домкратом поднял автомобиль Чжоу, что было приравнено к работе с машиной. Поэтому Чжоу получил второй штраф — в виде проезда по пит-лейну.

Как пояснил Пухолар, «Альфа Ромео» провела двойной пит-стоп из-за выезда на трассу сейфти-кара и просто не успела предупредить механика с домкратом о наказании Чжоу.

«Парень с домкратом не был в курсе про пятисекундный штраф — поэтому он коснулся машины», — приводит слова Пухолара RaceFans.

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