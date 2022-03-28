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Ход Коньком. Десятый выпуск. Кубок Первого Канала и ЧМ
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Штайнер: в прошлом сезоне я бы ****** весь паддок за два очка

Штайнер: в прошлом сезоне я бы ****** весь паддок за два очка
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер подвёл итоги Гран-при Саудовской Аравии, на котором датский пилот команды Кевин Магнуссен финишировал девятым.

«Если бы всё сложилось как надо в плане стратегии, выезда машины безопасности, то мы могли бы стать седьмыми. Но я доволен скоростью болида, как и Кевин. Если нам не удалось взять большие очки здесь, то, значит, мы сделаем это в другом месте. Конечно, всегда хочется добиться максимума, но нельзя слишком жадничать. В прошлом сезоне я бы ****** весь паддок за два очка, понимаете. Надеюсь, что в Австралии мы сможем взять больше очков, понимаете», — рассказал Гюнтер Штайнер в эфире подкаста Speed City Broadcasting.

Напомним, победу в Джидде одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

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