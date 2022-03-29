Тото Вольф: отставание «Мереседеса» от лидеров связано не только с двигателем

Босс «Мерседеса» Тото Вольф считает, что отставание его команды от лидеров стартовавшего сезона Формулы-1 связано не только с двигателем.

«Я думаю, важно не показывать пальцем на один аспект работы болидая. Мы все работаем как одна команда. И все мы сейчас отстаем от соперников, а наше отставание от лидеров связано не только с двигателем.

Можем ли мы достигнуть уровня лидеров чемпионата на сегодняшний день? Нет, мне так не кажется. Но стоит не забывать, что этот двигатель способствовал тому, что мы выиграли восемь Кубков конструкторов подряд.



Теперь нам всем нужно не опускать голову и использовать все имеющиеся у нас силы, чтобы выбраться из этой передряги», — приводит слова Вольфа Racingnews365.