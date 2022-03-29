«Магнуссен — это не Мазепин. Совсем другой вызов». Ральф Шумахер высказался по поводу Мика

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер, а также бывший руководитель команд «Форс Индия» и «ХРТ» Колин Коллес считают, что пилоту «Хааса» Мику Шумахеру придётся много работать, чтобы достичь уровня своего нового товарища по команде Кевина Магнуссена.
«Ясно, что Магнуссен — это совсем другой вызов, чем Мазепин. Но он только второй год в Формуле-1, поэтому он ещё многому учится. Авария Мика в Джидде? Это была ошибка с очень сильными последствиями, но самое главное, конечно, что с ним ничего не случилось», — приводит слова Ральфа Шумахера GPFans.
«Ему нужно очень много работать, чтобы достичь уровня Магнуссена. Кевин вернулся после двух лет отсутствия в Формуле-1 и сразу показал, что он сильнее Мика. И он будет только прогрессировать», — сказал Коллес.
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