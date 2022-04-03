Мик Шумахер и Пьер Гасли раскритиковали Drive to Survive

Пилот «Хааса» Мик Шумахер и гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли раскритиковали сериал Drive to Survive.



«Первые сезоны Drive to Survive были довольно интересными и драматичными. Думаю, это привело многих болельщиков в наш спорт. Но по мере развития шоу важно сохранять реалистичность и точность в некоторых моментах. Например, не путать некоторые комментарии и радиосообщения. Netflix должен показывать всё так, как есть на самом деле», — приводит слова Мика Шумахера Speedweek.



«Как пилоты мы не хотим, чтобы нас показывали неверно. Я думаю, мы просим именно об этом. Мы рады играть свою роль в шоу, но до тех пор, пока это не искажает нашу личность. У меня никогда не было проблем. Я не думал, что они что-то изменили или добавили больше драмы. Думаю, за последние три года было достаточно драмы. Не стоит придумывать ещё больше», — добавил Пьер Гасли.