Шумахер — о замене Мазепина на Магнуссена: в этом году чувствую себя более комфортно

Пилот «Хааса» Мик Шумахер дал комментарий по поводу своего нового товарища по команде Кевина Магнуссена, который перед началом сезона заменил в команде россиянина Никиту Мазепина.

«Он в автоспорте уже очень давно, гораздо больше лет, чем я. Он несколько лет выступал в Формуле-1, ездил на разных машинах, и я думаю, что возможность прийти и сразу почувствовать новый болид — это отличный бонус для него.

Не думаю, что копирование стиля вождения – это правильный подход, если говорить о том, что я могу чему-то у него научиться. Тут, скорее, речь о построении работы по ходу гоночного уик-энда в целом – того, как Кевин работает, что ощущает, и сравнить это со своими ощущениями.

Должен сказать, что в этом году я чувствую себя более комфортно в плане того, как всё устроено и какие у нас рабочие отношения. Думаю, что всё очень здорово. В этом году мы можем оказаться в топ-5, если всё пойдёт правильно», — приводит слова Шумахера F1i.