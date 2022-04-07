Риккардо раскрыл причины ухода из «Ред Булл»

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо высказался по поводу своего ухода из «Ред Булл».

«Внутри команды вы должны быть довольны всем, что происходит. В 2019 году мой инженер Саймон Ренни, с которым у меня сложились очень хорошие отношения, вынужден был покинуть команду, поэтому я знал, что потеряю его, если останусь. А «Ред Булл» собирались перейти на сотрудничество с «Хондой». Было много вещей, которые вызывали у меня небольшой дискомфорт или ощущение отсутствия стабильности.

Думаю, если разложить всё по полочкам, это имеет смысл. Я прекрасно понимаю, почему люди говорят: «Ты не должен был этого делать» или что-то в этом роде. Это ожидаемо, и я не могу сказать, что это меня беспокоит, это то, что есть», — приводит слова Риккардо GPFans.