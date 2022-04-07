Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Риккардо раскрыл причины ухода из «Ред Булл»

Риккардо раскрыл причины ухода из «Ред Булл»
Комментарии

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо высказался по поводу своего ухода из «Ред Булл».

«Внутри команды вы должны быть довольны всем, что происходит. В 2019 году мой инженер Саймон Ренни, с которым у меня сложились очень хорошие отношения, вынужден был покинуть команду, поэтому я знал, что потеряю его, если останусь. А «Ред Булл» собирались перейти на сотрудничество с «Хондой». Было много вещей, которые вызывали у меня небольшой дискомфорт или ощущение отсутствия стабильности.

Думаю, если разложить всё по полочкам, это имеет смысл. Я прекрасно понимаю, почему люди говорят: «Ты не должен был этого делать» или что-то в этом роде. Это ожидаемо, и я не могу сказать, что это меня беспокоит, это то, что есть», — приводит слова Риккардо GPFans.

Новость по теме
«Поразительно неудачный выбор». Хорнер объяснил, почему Риккардо покинул «Ред Булл»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022