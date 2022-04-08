Магнуссен: некоторые изменения трассы в Мельбурне могут оказаться излишними

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен оценил изменения трассы Гран-при Австралии в Мельбурне.
«Когда я увидел обновлённую схему трассы, то посчитал, что некоторые изменения могут оказаться излишними. Они убрали связку девятого и десятого поворотов, я не считаю, что это было необходимо. С другой стороны, организаторы прикладывают большие усилия, чтобы гонки стали интереснее, и это здорово. Посмотрим, что получится в гонке.
У людей могут разниться мнения о том, что является интересными гонками. Простые обгоны — тоже плохо. Думаю, должен быть правильный баланс. У пилота должна быть возможность не только обгонять, но и обороняться. Если ты не можешь защищаться, потому что немного медленнее, это не очень хорошо. В Джидде было больше обгонов благодаря тому, что новые машины позволяют преследовать соперников и обгонять. Если бы в Альберт-Парке не поменяли конфигурацию трассы, то обгонов всё равно было бы больше, чем раньше», — цитирует Магнуссена RaceFans.
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