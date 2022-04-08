В «Хаасе» рассказали о плохом самочувствии Магнуссена

У датского пилота «Хааса» Кевина Магнуссена возникли проблемы со здоровьем перед стартом гоночного уик-энда Гран-при Австралии Формулы-1. Магнуссен пропустил общение с журналистами, однако принял участие в первой пятничной практике этапа на уличной трассе «Альберт-парк» в Мельбурне.



«У Кевина ночью и с утра была тошнота. В результате он не посетил пресс-конференцию ФИА с утра, чтобы восстановиться и быть готовым к первой части свободных заездов. Его осмотрел командный доктор», — гласило заявление пресс-службы «Хааса» для журналистов.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию первой пятничной тренировки Гран-при Австралии Формулы-1.