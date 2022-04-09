Пилоты «Хааса» прокомментировали итоги худшей квалификации для команды в сезоне

Пилот «Хааса» Мик Шумахер и Кевин Магнуссен подвели итоги квалификации Гран-при Австралии, в которой они стали 15-м и 17-м.



«К сожалению, я попал в трафик на последнем секторе из четырёх или пяти машин. Неприятно, но такое бывает. Мы сделали всё, что могли, и выбрали правильный подход к работе во время сессии. После невыразительной пятницы мы смогли частично вернуть машине скорость. Надеюсь, завтра мы поборемся, поскольку машина быстра на длинной дистанции и позволяет преследовать соперников. Я надеюсь, что мы сможем ехать вплотную за другими машинами и обгонять», — приводит слова Мика Шумахера пресс-служба команды.



«На данный момент уик-энд складывается не в нашу пользу, нам не удалось найти оптимальные настройки на этой трассе. Команда кое-что улучшила, но квалификация получилась хаотичной из-за красных флагов. Не думаю, что результат отражает возможности машины на гоночной дистанции. У меня не самая лучшая стартовая позиция, но я смотрю в гонку с оптимизмом, потому что наша машина быстра», — добавил Кевин Магнуссен.