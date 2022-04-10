Судьи Гран-при Австралии объяснили, почему не стали наказывать Магнуссена и Цуноду

Стюарды Гран-при Австралии Формулы-1 не стали выносить дополнительных штрафов после финиша гонки. Судьи не увидели нарушений в действиях Юки Цуноды и Кевина Магнуссена.
Стюарды рассмотрели эпизод, в котором датский гонщик «Хааса» не оставил испанскому пилоту «Альпин» места на трассе, когда Алонсо пытался его контратаковать. Судьи посчитали, что к выходу из поворота Алонсо уже находился за пределами трассы, а потому нельзя говорить о выдавливании Фернандо. При этом оба пилота согласились, что это была жёсткая борьба без очевидного нарушения правил.
Также судьи обсудили действия Пьера Гасли, Юки Цуноды и Мика Шумахера позади машины безопасности, когда в какой-то момент немец чуть не врезался в резко затормозившего японца. Гасли и Цунода рассказали, что затормозили в ответ на торможение со стороны ехавших впереди соперников. Стюарды не увидели нарушения правил с чьей-либо стороны, но призвали обсудить ситуацию с прогревом шин и тормозов на следующем брифинге пилотов, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов.
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