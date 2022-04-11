Хэмилтон не станет отказываться от пирсинга, несмотря на требование ФИА

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что он не может выполнить требование ФИА, в котором говорится, что ношение украшений в виде пирсинга или цепочек на шее запрещено во время участия в гонках.

«Я не планирую убирать свои серьги. Считаю, что есть личные вещи, и вы должны быть в состоянии быть тем, кто вы есть. Это вещи, которые я не могу убрать. Я буквально не могу даже вынуть их — те, что в моём правом ухе — они буквально приварены, мне пришлось бы их отрезать или что-то в этом роде. Так что они останутся», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.

Полная формулировка правила гласит: «Ношение украшений в виде пирсинга на теле или металлических цепочек на шее запрещено во время соревнований и может быть проверено перед стартом. Если будет обнаружено, что кто-то из гонщиков нарушает это правило, вопрос может быть передан на рассмотрение стюардов на соревнованиях».

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