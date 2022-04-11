Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон не станет отказываться от пирсинга, несмотря на требование ФИА

Хэмилтон не станет отказываться от пирсинга, несмотря на требование ФИА
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что он не может выполнить требование ФИА, в котором говорится, что ношение украшений в виде пирсинга или цепочек на шее запрещено во время участия в гонках.

«Я не планирую убирать свои серьги. Считаю, что есть личные вещи, и вы должны быть в состоянии быть тем, кто вы есть. Это вещи, которые я не могу убрать. Я буквально не могу даже вынуть их — те, что в моём правом ухе — они буквально приварены, мне пришлось бы их отрезать или что-то в этом роде. Так что они останутся», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.

Полная формулировка правила гласит: «Ношение украшений в виде пирсинга на теле или металлических цепочек на шее запрещено во время соревнований и может быть проверено перед стартом. Если будет обнаружено, что кто-то из гонщиков нарушает это правило, вопрос может быть передан на рассмотрение стюардов на соревнованиях».

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022