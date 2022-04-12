Вольф рассказал о совете, который он дал Маси во время личного разговора

Босс «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, о чём он говорил с бывшим гоночным директором Майклом Маси во время совместного обеда.
«Я обедал с Маси в среду перед гонкой и сказал ему: «Я действительно хочу сказать тебе, что ты должен принимать критику на свой счёт и развиваться на её основе. Льюис Хэмилтон делает это каждый день, но ты — парень, который, кажется, всегда знает, как надо сделать, чтобы было лучше».
Речь шла не о том, чтобы повлиять на него, а о том, чтобы высказать ему честную позицию. Я хочу, чтобы он не отгораживался от чужого мнения, считая его просто неправильным. Он был просто невосприимчив к любой обратной связи, и даже сегодня он не осознал, что сделал что-то не так.
Я слышал от некоторых гонщиков, как Маси проводил свои брифинги. Некоторые парни говорили, что его отношение к ним было почти неуважительным.
Он был обузой для спорта, потому что все постоянно говорили об Абу-Даби и о директоре гонки, а директор гонки должен быть не тем, о ком говорят, а тем, кто выполняет свою работу и следит за тем, чтобы гонка проходила в соответствии с регламентом», — приводит слова Вольфа ESPN.
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