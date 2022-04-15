Магнуссен: не знаю, почему всем показалось, что я — лидер команды

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен рассказал, является ли он сейчас лидером команды.
«Не знаю, почему всем показалось, что я — лидер команды. Конечно, из нас двоих я опытнее, чем Мик Шумахер. Я горжусь этим и стараюсь использовать свой опыт на пользу команде. Но я не считаю себя сверхъестественно ценным. Просто стараюсь лучшим образом делать свою работу.
Я чувствую, что Мик действительно хорош, и это обрекает меня на дополнительное давление. Да, у него всего год опыта в Формуле-1, но он смышлёный парень. И команда к нему прислушивается, в этом плане роли хорошо сбалансированы. Мы сходимся с ним во мнении гораздо чаще, чем можно подумать. При этом стараюсь быть с ним максимально открытым. Не думаю, что мне стоит что-то от него скрывать», — приводит слова Магнуссена RacingNews365.
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