Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Магнуссен: чтобы набрать оптимальную форму, мне потребуется ещё месяца два

Магнуссен: чтобы набрать оптимальную форму, мне потребуется ещё месяца два
Комментарии

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен высказался об адаптации к возвращению в Формулу-1.

«Сложнее всего было из-за шеи. Можно сколько угодно тренировать шею, но сразу вы не сможете управлять машиной Формулы-1. Можно проводить любые тренировки, накачивать шею, как я делал в прошлом, а потом сесть за руль, и разницы не будет никакой. Всё равно вам будет плохо после первого дня за рулём. Так что с точки зрения нагрузки на шею две первые гонки были особенно тяжёлыми.

Думаю, чтобы набрать оптимальную форму, мне потребуется ещё месяца два. Сейчас прошёл месяц с моего полноценного возвращения в чемпионат. С момента, как я вернулся к полноценным тренировкам, как я живу жизнью гонщика Формулы-1 – с ежедневными тренировками и фокусом на физическом состоянии. Не то чтобы в прошлом году я не тренировался, просто нужно гораздо больше для Формулы-1», — приводит слова Магнуссена PlanetF1.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022