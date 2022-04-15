Магнуссен: чтобы набрать оптимальную форму, мне потребуется ещё месяца два

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен высказался об адаптации к возвращению в Формулу-1.
«Сложнее всего было из-за шеи. Можно сколько угодно тренировать шею, но сразу вы не сможете управлять машиной Формулы-1. Можно проводить любые тренировки, накачивать шею, как я делал в прошлом, а потом сесть за руль, и разницы не будет никакой. Всё равно вам будет плохо после первого дня за рулём. Так что с точки зрения нагрузки на шею две первые гонки были особенно тяжёлыми.
Думаю, чтобы набрать оптимальную форму, мне потребуется ещё месяца два. Сейчас прошёл месяц с моего полноценного возвращения в чемпионат. С момента, как я вернулся к полноценным тренировкам, как я живу жизнью гонщика Формулы-1 – с ежедневными тренировками и фокусом на физическом состоянии. Не то чтобы в прошлом году я не тренировался, просто нужно гораздо больше для Формулы-1», — приводит слова Магнуссена PlanetF1.
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