Алексей Попов раскритиковал «Хаас» за отказ возвращать $ 13 млн «Уралкалию»

Российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов выразил мнение об отказе американской команды Формулы-1 «Хаас» возвращать $ 13 млн российской компании «Уралкалий».
«Думаю, все слышали старый анекдот: «Дайте, пожалуйста, стакан воды, а то так есть хочется, что прям переночевать негде». Наглость города берёт – это про команду «Хаас». Я понимаю, что на них давили и не разорвать контракт с Никитой было невозможно, но после того, как они год сотрудничали, на деньги «Уралкалия» выжили в прошлом году и построили хорошую машину этого года, можно было по-разному себя повести.
Честно говоря, я в полном шоке. Вспомните, новое шасси Мазепины выпрашивали полгода, ещё сверху спонсорского контракта заплатили, чтобы его построили. Я слышал истории, что в прошлом году сотрудники «Хааса» увольнялись из-за того, что зарплаты были меньше, чем у конкурентов. Мазепин-старший лично платил им, чтобы они остались, и это тоже было сверх контракта. Как минимум люди помогли команде, старались, работали вместе. А теперь – мало того что «мы взяли деньги и теперь их не отдадим», так ещё и «вы до конца нам не заплатили за этот год, доплатите ещё, несмотря на то что ваш гонщик больше не пилотирует нашу машину», — сказал Попов на своём YouTube-канале.
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