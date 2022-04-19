Эмерсон Фиттипальди: потенциал Норриса позволяет ему стать чемпионом Формулы-1

Двукратный чемпион Формулы-1 и чемпион IndyCar Эмерсон Фиттипальди высказался о пилотах «Макларена» Ландо Норрисе и Даниэле Риккардо.



«Ландо Норрис и Даниэль Риккардо будут снова демонстрировать силу. В этом нет никаких сомнений. У них есть потенциал подняться на пьедестал почёта в Имоле. Я был с «Маклареном» в Джидде, и Зак Браун подтвердил, что они будут продолжать становиться лучше с каждой гонкой. Уверен, команда будет совершенствоваться и дальше.



А вообще, мне кажется, Ландо уже зарекомендовал себя тем пилотом, потенциал которого позволяет ему стать чемпионом Формулы-1», — приводит слова Фиттипальди Grandprix247 со ссылкой на VegasInsider.



В личном зачёте пилотов Формулы-1 Норрис в настоящее время занимает восьмое место, имея в активе 16 очков.