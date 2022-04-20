Шарль Леклер может завершить Гран-при Эмилии-Романьи, побив два рекорда Формулы-1

Монегаскский пилот «Феррари» Шарль Леклер может завершить Гран-при Эмилии-Романьи, побив сразу два рекорда «Королевских гонок».

В настоящее время Шарль опережает ближайшего преследователя в личном зачёте «Королевских гонок» на 34 очка. В общей сложности в его активе сейчас 71 очко из возможных 78. В случае победы на этапе в Имоле в копилке монегаска может оказаться 105 баллов, а лидерство над пилотом, занимающим второе место в зачёте, будет составлять 43+ очка.



Текущий рекорд принадлежит немецкому пилоту Нико Росбергу, который после победы в первых четырёх этапах сезона 2016 года заработал 100 очков, за счёт чего опережал британца Льюиса Хэмилтона на 43 очка.

Гран-при Эмилии-Романьи состоится с 22 по 24 апреля.