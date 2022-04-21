«Он борется и мучает себя». Марко считает, что Феттель может уйти посередине сезона

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко дал комментарий по поводу пилота «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля.

По мнению Марко, он может завершить сезон уже в скором времени.

«Хэмилтон по-прежнему обладает богатым опытом, что было хорошо видно в прошлом году, когда он смог побороться за чемпионство.



Но наступает момент, когда вы уже не можете угнаться за юношеским энтузиазмом, энергией и чистой скоростью. В случае с Себастьяном Феттелем есть ещё и тот факт, что он, безусловно, находится в самом невыгодном положении с точки зрения машины. Он борется и мучает себя, чтобы добиться большего. Одной из альтернатив было бы завершить сезон сейчас и перейти к следующему году», — приводит слова Марко F1-Insider.