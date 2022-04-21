«Он борется и мучает себя». Марко считает, что Феттель может уйти посередине сезона
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко дал комментарий по поводу пилота «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля.
По мнению Марко, он может завершить сезон уже в скором времени.
«Хэмилтон по-прежнему обладает богатым опытом, что было хорошо видно в прошлом году, когда он смог побороться за чемпионство.
Но наступает момент, когда вы уже не можете угнаться за юношеским энтузиазмом, энергией и чистой скоростью. В случае с Себастьяном Феттелем есть ещё и тот факт, что он, безусловно, находится в самом невыгодном положении с точки зрения машины. Он борется и мучает себя, чтобы добиться большего. Одной из альтернатив было бы завершить сезон сейчас и перейти к следующему году», — приводит слова Марко F1-Insider.
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