Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Пятничная тренировка. Онлайн-трансляция

Сегодня, 22 апреля, на автодроме имени Энцо и Дино Феррари в Имоле состоится единственная пятничная тренировка четвёртого этапа сезона-2022 Формулы-1 — Гран-при Эмилии-Романьи. Первая сессия свободной практики стартует в 14:30 мск. Тренировка будет единственной в пятницу, так как в рамках этапа запланирована спринтерская гонка, из-за чего квалификация пройдёт уже вечером в пятницу.
После трёх первых Гран-при сезона-2022 Формулы-1 в личном зачёте лидирует пилот «Феррари» Шарль Леклер, представляющий Монако. В сезоне-2021 Формулы-1 чемпионом стал голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, для которого этот титул стал первым в карьере. В сезоне-2022 в чемпионате мира нет ни одного представителя России.
Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик Формулы-1, которые доступны по нижеприведённым ссылкам.
Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1
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