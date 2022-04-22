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NASCAR разорвал контракт на телевизионные трансляции в России

NASCAR разорвал контракт на телевизионные трансляции в России
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Американская гоночная серия NASCAR разорвала контракт на телевизионный показ своих гонок в России на каналах холдинга «Матч!». Об этом рассказал в своём телеграм-канале российский комментатор NASCAR Владимир Башмаков.

«Только что получил очень грустные известия. NASCAR разорвал контракт с Матч! ТВ. Спасибо всем, кто смотрел его на каналах «Матча» с 2018 года. Это было потрясающее время, и однозначно лучшее в моей профессиональной жизни. Я волновался в это межсезонье за судьбу нового соглашения, а потом радовался, когда подписали контракт на три года. Ещё в 2017-м я и мечтать не мог, что мы будем показывать NASCAR в таком объёме и на протяжении стольких сезонов.

Обидно и за всю работу, которая была проделана по раскрутке этой серии и привлечению зрителей. Мы показали очень много гонок. NASCAR «спас» нас и в коронавирусную паузу. Я рад, что многие полюбили эти гонки. И очень жаль их терять.

Большое спасибо моему коллеге Алексею Попову, который тоже очень любит NASCAR за все совместные эфиры. Большое спасибо всем зрителям», — написал Башмаков.

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