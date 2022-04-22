«Думал, что ударю стену». Магнуссен — о вылете и четвёртом месте в квалификации

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен прокомментировал итоги квалификации Гран-при Эмилии-Романьи, в которой он занял четвёртую позицию.
«Я коснулся белой линии и думал, что ударю стену. Затем я вылетел в гравий, что замедлило машину. Сработала система анти-столл, я выжал сцепление, когда ещё стоял задом к трассе. Потом вновь нажал на газ — достаточно, чтобы выехать на объездную дорожку. В общем, повезло.
Я невероятно доволен четвертым местом, это ещё один невероятный результат для нас. Машина была отличной, я горжусь командой.
Мы четвертые. Не думаю, что посуху мы достаточно быстры для такой позиции, но на этой трассе трудно обгонять, так что если я сохраню четвертое место после первого круга, то будет супер. Если после этого потеряю одну или две позиции, то мы все равно наберем очки и будем на отличной позиции перед воскресной гонкой. Конечно, я всегда хочу финишировать выше четвертого места, но мы должны быть реалистами и действовать умно», — приводит слова Магнуссена Motorsport.
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