Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен выиграл спринт Гран-при Эмилии-Романьи, Леклер — второй, Хэмилтон — 14-й

Ферстаппен выиграл спринт Гран-при Эмилии-Романьи, Леклер — второй, Хэмилтон — 14-й
Комментарии

В Имоле завершилась спринтерская гонка Гран-при Эмилии-Романьи. Победу по её итогам праздновал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй результат показал гонщик итальянской команды «Феррари» Шарль Леклер. Топ-3 замкнул напарник Ферстаппена Серхио Перес.

Семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес», по итогам спринта финишировал 14-м.

Не обошлось и без сходов — на первом круге после столкновения с Пьером Гасли сошёл китайский гонщик «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу.

Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Спринт

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
2. Шарль Леклер («Феррари»)
3. Серхио Перес («Ред Булл»)
4. Карлос Сайнс («Феррари»)
5. Ландо Норрис («Макларен»)
6. Даниэль Риккардо («Макларен»)
7. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)
8. Кевин Магнуссен («Хаас»)
9. Фернандо Алонсо («Альпин»)
10. Мик Шумахер («Хаас»)
11. Джордж Расселл («Мерседес»)
12. Юки Цунода («Альфа Таури»)
13. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)
14. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
15. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)
16. Эстебан Окон («Альпин»)
17. Пьер Гасли («Альфа Таури»)
18. Алекс Албон («Уильямс»)
19. Николас Латифи («Уильямс»)
20. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»).

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022