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Ферстаппен прокомментировал плохой старт и обгон Леклера в спринте Формулы-1 в Имоле

Ферстаппен прокомментировал плохой старт и обгон Леклера в спринте Формулы-1 в Имоле
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Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу в спринтерской гонке Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1. Ферстаппен стартовал с первого места, но пропустил на старте Шарля Леклера, которого, однако, сумел опередить обратно незадолго до финиша.

«Старт был очень плохим. Я не знаю, что случилось, но после этого нам нужно было сохранять хладнокровие. Поначалу было похоже, что темп Шарля выше, но я думаю, что у него «закончились» шины, и мне удалось сократить разрыв. Я сумел попасть в зону DRS, и у нас было хорошее сражение во втором повороте.

Рад, что в итоге спринтерская гонка получилась чистой. Знаю, что завтра будет по-другому, так как будут использоваться другие типы шин», — заявил Ферстаппен после финиша гонки.

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