Магнуссен: были невероятно удивлены, когда увидели, что все стартуют на «софте»

Датский гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен прокомментировал финиш на восьмой позиции в спринтерской гонке Гран-при Эмилии-Романьи. В отличие от всех соперников, пилоты «Хааса» проехали спринт на шинах «медиум».
«Мы были невероятно удивлены, когда увидели, что все стартуют на „софте“: это не то, что мы хотели увидеть. Но мы решили, что „софт“ будет деградировать слишком быстро, так что выбрали „медиум“. В начале гонки было такое ощущение, что меня обгоняют все, но затем произошла своего рода перезагрузка, темп стал равным — по крайней мере с Риккардо и Алонсо. Приятно набрать очко за восьмое место. Обычно мы довольны, когда занимаем восьмое место в квалификации. Мы стартуем завтра внутри топ-10 и, надеюсь, окажемся способны набрать больше очков», — приводит слова Магнуссена пресс-служба «Хааса».
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