Ферстаппен стал победителем Гран-при Эмилии-Романьи, Леклер — шестой, Хэмилтон — 13-й

В Имоле завершилась гонка Гран-при Эмилии-Романьи, победителем которой стал голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым на финиш пришёл его товарищ по команде Серхио Перес. Тройку призёров замкнул Ландо Норрис («Макларен»). Лидер чемпионата Шарль Леклер («Феррари») финишировал шестым.

Испанец Карлос Сайнс, представляющий «Феррари», и его соотечественник Фернандо Алонсо из «Альпин» сошли с дистанции досрочно.

Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи:



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 63 круга.

2. Серхио Перес («Ред Булл») +16.527.

3. Ландо Норрис («Макларен») +34.834.

4. Джордж Расселл («Мерседес») +42.506.

5. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +43.181.

6. Шарль Леклер («Феррари») +56.072.

7. Юки Цунода («Альфа Таури») +1:01.110.

8. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1:10.892.

9. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:15.260.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.1

11. Александр Албон («Уильямс») +1 круг.

12. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1 круг.

13. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1 круг.

14. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.

15. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1 круг.

16. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг.

17. Мик Шумахер («Хаас») +1 круг.

18. Даниэль Риккардо («Макларен») +1 круг.



Фернандо Алонсо («Альпин»), Карлос Сайнс («Феррари») — сошли.