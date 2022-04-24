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Вольф извинился перед Хэмилтоном сразу после финиша гонки Формулы-1 в Имоле

Вольф извинился перед Хэмилтоном сразу после финиша гонки Формулы-1 в Имоле
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Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф вышел на радиосвязь с пилотом команды Льюисом Хэмилтоном сразу после финиша гонки Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1. Хэмилтон финишировал на 14-м месте и с учётом штрафа Эстебана Окона занял в итоговой классификации 13-ю позицию.

«Извиняюсь за то, чем тебе сегодня пришлось управлять. Я знаю, что машина неуправляемая и что с ней не показать результата. Мы будем двигаться дальше, но это была ужасная гонка», — заявил Вольф.

«Никаких проблем, Тото. Продолжим упорно работать», — ответил по радио Хэмилтон.

«Да. Мы выберемся из этой ситуации», — заключил Вольф.

Напарник Хэмилтона британский пилот Джордж Расселл финишировал в гонке на четвёртом месте, с большим трудом сдержав позади представителя «Альфа Ромео» Валттери Боттаса.

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