Вольф извинился перед Хэмилтоном сразу после финиша гонки Формулы-1 в Имоле

Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф вышел на радиосвязь с пилотом команды Льюисом Хэмилтоном сразу после финиша гонки Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1. Хэмилтон финишировал на 14-м месте и с учётом штрафа Эстебана Окона занял в итоговой классификации 13-ю позицию.



«Извиняюсь за то, чем тебе сегодня пришлось управлять. Я знаю, что машина неуправляемая и что с ней не показать результата. Мы будем двигаться дальше, но это была ужасная гонка», — заявил Вольф.



«Никаких проблем, Тото. Продолжим упорно работать», — ответил по радио Хэмилтон.



«Да. Мы выберемся из этой ситуации», — заключил Вольф.



Напарник Хэмилтона британский пилот Джордж Расселл финишировал в гонке на четвёртом месте, с большим трудом сдержав позади представителя «Альфа Ромео» Валттери Боттаса.