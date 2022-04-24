«Я был слишком жадным». Леклер прокомментировал свою ошибку в гонке Формулы-1 в Имоле

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал ошибку в гонке Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1, которая привела к развороту. Из-за неё монегаск финишировал в гонке не третьим, а шестым.
«Такого разворота не должно было произойти. Третье место — максимум, чего я мог добиться. У нас не было темпа для большего, но я был слишком жадным и заплатил за это цену, потеряв семь потенциальных очков — в сравнении с третьей позицией, на которой был до этого. Досадно, ведь эти семь очков будут ценны в конце чемпионата, без сомнения. Такого не должно снова произойти.
Борьба очень плотная, и я думаю, что так и будет в оставшейся части сезона — вот почему каждая маленькая ошибка имеет значение. А это — большая ошибка. Но последствия могли бы оказаться намного серьёзнее. Сегодня речь идёт о семи очках, но в следующий раз подобное может обойтись дороже, так что мне нужно быть осторожным», — приводит слова Леклера The Race.
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