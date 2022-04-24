Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Расселл высказался по поводу провального выступления Хэмилтона в Имоле

Расселл высказался по поводу провального выступления Хэмилтона в Имоле
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался по поводу партнёра по команде Льюиса Хэмилтона, который на Гран-при Эмилии-Романьи занял лишь 13-е место и не заработал таким образом ни одного очка.

«В этот уик-энд машина была совершенно не на высоте. Льюис может показывать хороший темп, он невероятно быстр, но нам, как команде, было сложно добиться результата в нужный момент.

Возможно, в этот уик-энд у него был просто небольшой сбой. Но я не сомневаюсь, что он вернётся с новыми силами. Мы все хотим большего, он хочет большего, и никто не доволен этим положением», — приводит слова Расселла Sky Sports.

Ранее сам британец признался, что он не рассчитывает на победу в нынешнем чемпионате Формулы-1.

Новость по теме
Хэмилтон: я выбыл из борьбы за победу в этом сезоне Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022