Расселл высказался по поводу провального выступления Хэмилтона в Имоле
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался по поводу партнёра по команде Льюиса Хэмилтона, который на Гран-при Эмилии-Романьи занял лишь 13-е место и не заработал таким образом ни одного очка.
«В этот уик-энд машина была совершенно не на высоте. Льюис может показывать хороший темп, он невероятно быстр, но нам, как команде, было сложно добиться результата в нужный момент.
Возможно, в этот уик-энд у него был просто небольшой сбой. Но я не сомневаюсь, что он вернётся с новыми силами. Мы все хотим большего, он хочет большего, и никто не доволен этим положением», — приводит слова Расселла Sky Sports.
Ранее сам британец признался, что он не рассчитывает на победу в нынешнем чемпионате Формулы-1.
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