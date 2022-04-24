Феттель прокомментировал первое попадание в очки в сезоне-2022

Немецкий гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель прокомментировал восьмой результат в гонке Гран-при Эмилии-Романьи.
«Команда сегодня отработала очень хорошо, мы выжали максимум, чтобы финишировать восьмыми. Это важный результат для команды, потому что они так упорно работали в ходе столь непростого сезона. Ясно, что нам пошли на пользу более холодные и сырые условия в пятницу и воскресенье, но нам всё равно нужно было использовать возможности, которые нам предоставлялись. Мы также добились этого благодаря хорошей стратегии, совершив свой пит-стоп для перехода на слики в правильный момент.
Возможно, у нас не было чистого темпа, но мы хорошо работали с резиной и обе машины попали в очки. Хорошо теперь иметь очки на своём счету, теперь с нетерпением ждём Майами», — приводит слова Феттеля пресс-служба «Астон Мартин».
- 24 апреля 2022
-
22:15
-
22:01
-
21:47
-
21:42
-
21:39
-
21:19
-
20:55
-
20:48
-
20:43
-
20:36
-
20:32
-
19:59
-
19:24
-
19:15
-
19:09
-
19:01
-
19:00
-
18:53
-
18:22
-
18:15
-
17:37
-
16:15
-
16:00
-
15:34
-
14:33
-
14:04
-
13:13
-
12:31
-
12:00
-
12:00
-
11:32
-
11:22
-
10:47
-
10:01
-
00:06