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Феттель прокомментировал первое попадание в очки в сезоне-2022

Феттель прокомментировал первое попадание в очки в сезоне-2022
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Немецкий гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель прокомментировал восьмой результат в гонке Гран-при Эмилии-Романьи.

«Команда сегодня отработала очень хорошо, мы выжали максимум, чтобы финишировать восьмыми. Это важный результат для команды, потому что они так упорно работали в ходе столь непростого сезона. Ясно, что нам пошли на пользу более холодные и сырые условия в пятницу и воскресенье, но нам всё равно нужно было использовать возможности, которые нам предоставлялись. Мы также добились этого благодаря хорошей стратегии, совершив свой пит-стоп для перехода на слики в правильный момент.

Возможно, у нас не было чистого темпа, но мы хорошо работали с резиной и обе машины попали в очки. Хорошо теперь иметь очки на своём счету, теперь с нетерпением ждём Майами», — приводит слова Феттеля пресс-служба «Астон Мартин».

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