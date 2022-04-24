Ральф Шумахер прокомментировал ошибки своего племянника Мика в гонке Формулы-1 в Имоле

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер прокомментировал выступление своего племянника Мика Шумахера в гонке Гран-при Эмилии-Романьи. Немец начал гонку 10-м, но на старте потерял контроль над болидом, задев автомобиль Фернандо Алонсо. После этого Шумахер ещё раз вылетел с трассы и в итоге финишировал на 17-м месте, став предпоследним в итоговой классификации.



«Если ты стартуешь внутри очковой зоны и дважды теряешь контроль над машиной, после чего становишься предпоследним, то мы не можем говорить о хорошей гонке», — приводит слова Ральфа Шумахера F1-Insider.

Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи:



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 63 круга.

2. Серхио Перес («Ред Булл») +16.527.

3. Ландо Норрис («Макларен») +34.834.

4. Джордж Расселл («Мерседес») +42.506.

5. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +43.181.

6. Шарль Леклер («Феррари») +56.072.

7. Юки Цунода («Альфа Таури») +1:01.110.

8. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1:10.892.

9. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:15.260.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.1

11. Александр Албон («Уильямс») +1 круг.

12. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1 круг.

13. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1 круг.

14. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.

15. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1 круг.

16. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг.

17. Мик Шумахер («Хаас») +1 круг.

18. Даниэль Риккардо («Макларен») +1 круг.



Фернандо Алонсо («Альпин»), Карлос Сайнс («Феррари») — сошли.