Алонсо: небольшое столкновение с Шумахером разрушило нашу машину

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо дал комментарий по поводу своего схода во время Гран-при Эмилии-Романьи.
«Это была ещё одна неудачная гонка для нас в этом сезоне. Мы хорошо стартовали и поднялись на восьмое место, но на правой стороне моего днища и на боковой стойке было много повреждений, поэтому у нас не было другого выбора, кроме как сойти. Нам не повезло, так как небольшое столкновение с Миком Шумахером, которое не было преднамеренным, разрушило нашу машину и гонку. После Австралии я чувствую, что мог бы набрать 20 или 30 очков в чемпионате, а у меня только два. Не повезло! Сезон длинный, и впереди ещё много очков», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Альпин».
Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 63 круга.
2. Серхио Перес («Ред Булл») +16.527.
3. Ландо Норрис («Макларен») +34.834.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +42.506.
5. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +43.181.
6. Шарль Леклер («Феррари») +56.072.
7. Юки Цунода («Альфа Таури») +1:01.110.
8. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1:10.892.
9. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:15.260.
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.1
11. Александр Албон («Уильямс») +1 круг.
12. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1 круг.
13. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1 круг.
14. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.
15. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1 круг.
16. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг.
17. Мик Шумахер («Хаас») +1 круг.
18. Даниэль Риккардо («Макларен») +1 круг.
Фернандо Алонсо («Альпин»), Карлос Сайнс («Феррари») — сошли.
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