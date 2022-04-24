Алонсо: небольшое столкновение с Шумахером разрушило нашу машину

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо дал комментарий по поводу своего схода во время Гран-при Эмилии-Романьи.

«Это была ещё одна неудачная гонка для нас в этом сезоне. Мы хорошо стартовали и поднялись на восьмое место, но на правой стороне моего днища и на боковой стойке было много повреждений, поэтому у нас не было другого выбора, кроме как сойти. Нам не повезло, так как небольшое столкновение с Миком Шумахером, которое не было преднамеренным, разрушило нашу машину и гонку. После Австралии я чувствую, что мог бы набрать 20 или 30 очков в чемпионате, а у меня только два. Не повезло! Сезон длинный, и впереди ещё много очков», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Альпин».

Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи:



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 63 круга.

2. Серхио Перес («Ред Булл») +16.527.

3. Ландо Норрис («Макларен») +34.834.

4. Джордж Расселл («Мерседес») +42.506.

5. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +43.181.

6. Шарль Леклер («Феррари») +56.072.

7. Юки Цунода («Альфа Таури») +1:01.110.

8. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1:10.892.

9. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:15.260.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.1

11. Александр Албон («Уильямс») +1 круг.

12. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1 круг.

13. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1 круг.

14. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.

15. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1 круг.

16. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг.

17. Мик Шумахер («Хаас») +1 круг.

18. Даниэль Риккардо («Макларен») +1 круг.



Фернандо Алонсо («Альпин»), Карлос Сайнс («Феррари») — сошли.