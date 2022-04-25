Росберг: выступление Расселла может стать сильнейшим мотиватором Хэмилтона

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг поделился мнением о проблемах пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Британец провалил начало нового сезона, он уступает своему напарнику Джорджу Расселлу уже 21 очко.
«Сейчас для Льюиса очень и очень тяжёлый сезон. Он каждый сезон в карьере выигрывал гонки. Похоже, что нынешний сезон может получиться иным, в нём не будет побед. Видно, что напряжение сейчас растёт.
Мы видели, как Тото Вольф был недоволен Льюисом после квалификации в Имоле. Возможно, потому что Хэмилтон слишком жёстко раскритиковал команду по радио. Рост напряжения естественен. Конечно, Льюис начнёт испытывать такие эмоции.
Но я думаю, что он сможет исправить положение благодаря своему опыту. Сложно видеть Хэмилтона в таком состоянии, он подавлен. Думаю, что Льюис справится, ведь он боец. И для него очень важно выигрывать у напарника. Джордж выступает так здорово, что это может стать сильнейшим мотиватором Льюиса», — цитирует Росберга Sky Sports.
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